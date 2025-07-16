Электрошок для авторынка

В Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года на учет поставили 256 новых электрокаров, что в 2,5 раза меньше, чем в первом полугодии 2024 г. (633 ед.), подсчитали для «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Самой востребованной маркой в Северной столице по итогам двух кварталов ожидаемо остался китайский Zeekr (суббренд Geely) с 99 проданными авто. В аналогичном периоде прошлого года продажи у марки в городе составляли 327 машин.

Несмотря на общее сокращение объемов, наибольшая часть регистраций у бренда, как и год назад, пришлась на модель Zeekr 001 (51 ед. против 212 ед. в прошлом году). Хуже стал продаваться минивэн Zeekr 009 (14 ед. против 36 ед.) и кроссовер Zeekr X (11 ед. против 65 ед.). Также в городе поставили на учет 16 кроссоверов Zeekr 7X, которые начали поставлять в РФ, как и все модели этой марки, параллельным импортом с ноября 2024-го.

Всего 30 регистраций оказалось у Evolute (производят в Липецкой области), из них 21 машина модели Evolute I-Pro. На китайский Ora (бренд Great Wall) пришлось 26 регистраций, на Voyah — 18., а на Tesla — 13 ед. У остальных марок продажи не превысили 10 ед.

Общероссийский рынок также показывает негативную динамику. По данным агентства «Автостат», за шесть месяцев нынешнего года в стране было продано 4398 новых электрокаров, что на 57% меньше, чем в первом полугодии 2024-го.

Лидером рынка новых электрокаров в РФ остается китайский бренд Zeekr с показателем 1439 ед. (падение на 68%), что примерно одна треть от общего объема. На второй позиции располагается отечественный Evolute с результатом 561 электрокар (падение на 30%), на третьей — китайский Avatr (354 ед.; падение на 18%). Также в топе российский «Москвич» (350 ед.) и Ora (292 ед.).

При этом в Петербурге в первом полугодии 2025 года не было продано ни одного «Москвича».

Среди основных причин падения спроса на новые электромобили собеседники «Ъ-СПб» на рынке называют индексацию утильсбора, эффект высокой базы прошлого года и высокие кредитные ставки. С 1 января 2025 года утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырос с 32,6 до 667,4 тыс. рублей, а для авто возрастом более трех лет — со 122 тыс. до 1,17 млн рублей. Еще одной причиной падения спроса может быть высокая стоимость подзарядки электрокаров. В Петербурге в среднем киловатт-час стоит 22 рубля, что почти сопоставимо с ценой зарядки в Москве, но превышает стоимость по стране в целом.

На общий показатель влияет и падение продаж у Zeekr, традиционно дающего половину объема рынка. При сохранении текущих условий предпосылок для роста числа регистраций электромобилей в Петербурге эксперты не видят.

Владимир Колодчук