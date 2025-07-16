Крестовский остров вышел на 1-е место по стоимости кв. м на вторичном рынке Петербурга

Крестовский остров традиционно лидирует по объему предложения элитного жилья на вторичном рынке Петербурга (29%). Такие данные приводит консалтинговая компания NF GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, локация вышла на первую строчку в рейтинге стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья города — 1,03 млн руб. за кв. м. Годом ранее самым дорогим районом Северной столицы оставался Золотой треугольник (недвижимость в пределах Невского проспекта, набережной реки Фонтанки и Дворцовой набережной,— прим. ред).

«В I квартале 2025 года прервался тренд на ежеквартальное сокращение объема экспозиции, который наблюдался на вторичном рынке элитного жилья в 2024 году»,— отмечают в NF GROUP.

Во II квартале положительная динамика сохранилась — объем экспозиции по результатам первого полугодия вырос на 29%. При этом в годовом выражении было зафиксировано небольшое снижение (2%).

Наибольшая доля предложения по итогам первой половины года была зарегистрирована на Крестовском острове (29%). Лоты представлены в таких комплексах, как «Венеция», «Привилегия», «Крестовский de Luxe» и других. Вторую строчку занимает Петроградская сторона — 23%, третью — Золотой треугольник (14%). При этом состав локаций, образующих топ-3, за год не изменился.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что цены на элитную квартиру и коттедж в Петербурге практически сравнялись.

Дарья Астанина