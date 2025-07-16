Путин открыл движение по участку трассы М-12 между Казанью и Екатеринбургом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером и вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным открыл движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» в Свердловской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Новый участок дороги от Дюртюли (Башкирия) до поселка Ачит (Свердловская область) протяженностью более 275 км стал частью трассы М-12 «Восток». Организовано скоростное движение без светофоров, что сократит время пути из Екатеринбурга в Москву почти в два раза.

«Участок станет важной частью трассы М-12 «Восток» с его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала — ведущим научным, промышленным и культурным центром России»,— сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что экономический эффект почувствуют все регионы, по которым проходит трасса. В частности, Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан, Башкортостан и Пермский край.

Денис Паслер рассказал, что с запуском новых дорог рост инвестиций в логистику и транспорт составил 30%. Кроме того, комплекс обеспечивает 10% занятости трудоспособного населения. «Для Свердловской области М-12 — это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона. Для людей — это комфорт, удобство, безопасность. Для бизнеса — мощный импульс для развития инвестиций и повышения конкурентоспособности»,— подчеркнул господин Паслер.

Марат Хуснуллин заявил о планах продлить магистраль до Владивостока с выходами на все международные границы. Трасса связывает 1,1 тыс. опорных населенных пунктов, в зоне тяготения проживают более 60 млн человек.

На участке Дюртюли — Ачит построено 99 искусственных сооружений. В их числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. Максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта.

Строительство скоростной трассы М-12 началось в 2020 году. Протяженность дороги от Екатеринбурга до Казани составит около 800 км, до Москвы — порядка 1,6 тыс. км. После завершения связки между М-12 и участком Дюртюли — Ачит власти планируют начать работы по продлению трассы до Тюмени. Стоимость проезда по дороге, которая проходит по территории Свердловской области, составит 300 руб. для мотоциклов и легковых автомобилей, 450 руб. — для микроавтобусов, 600 руб. — для небольших грузовиков и автобусов, 900 руб. — для фур и автобусов большой вместимости.

Полина Щуцкая