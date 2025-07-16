Аналитики понизили прогноз по ключевой ставке с 20% до 19,3%

Ожидания по средней ключевой ставке снизились на 0,7 п.п. до 19,3% годовых. Аналитики ожидают, что средняя ключевая ставка на остаток 2025 года составит 17,4%. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка (ЦБ).

Прогноз на 2027 год наоборот повысился на 0,2 п.п. и достиг 10,2%. Ожидания по инфляции на 2025 год понизились с 7,1% до 6,8%. На 2026 и 2027 год в прогнозах ее повышение на 0.1 п.п. до 4,7% и 4,3% соответственно.

В начале июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, замедление инфляции происходит быстрее прогноза ЦБ. Следующее заседание совета директоров регулятора пройдет 25 июля.