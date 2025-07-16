Главные новости за 16 июля. Новороссийск

15 июля около 22:30 произошло смертельное ДТП под Новороссийском. По предварительной информации, водитель Nissan 2004 года рождения, двигаясь в сторону посёлка Абрау-Дюрсо, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом Yamaha

КТК возобновил работу нефтепровода Тенгиз – Новороссийск

В ночь на 16 июля в Новороссийске экстренно устраняли последствия серьезной аварии на Троицком магистральном водопроводе. На ул. Сакко и Ванцетти произошел прорыв трубы диаметром 600 мм, в результате чего мощный поток воды размыл глубокий котлован.

Новороссийск готовится к рекордному турсезону в 2025 году, город-герой планирует принять 1,7 млн туристов. В текущем году все 28 пляжных зон прошли необходимую подготовку и получили разрешения ГИМС МЧС, включая 16 территорий с официальными санитарно-эпидемиологическими заключениями.

Работы по реконструкции полигона «Терра-Н» в Новороссийске ведутся с конца мая, а завершить их планируют до конца текущего года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию.

Минимальная стоимость парковки в аэропорту Геленджика составит 300 руб. в час, при этом посетителям будет предоставлен 15-минутный бесплатный период ожидания.

Власти Кубани определились с альтернативой новороссийскому мусорному полигону