Власти Кубани определились с альтернативой новороссийскому мусорному полигону

Среди альтернативных локаций мусорному полигону «Терра-Н» в Новороссийске фигурировали территории в Нижнебаканской и Верхнебаканском, однако, как выяснилось, решение на региональном уровне уже принято. Альтернативой станет мусоросортировочный комплекс «Запад», его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Общественниками были озвучены предложения по Верхнебаканскому, Нижнебаканской и карьерам, но, согласно российскому экологическому законодательству, размещение твердых коммунальных отходов в карьерах запрещено.

Альтернатива уже определена — это мусоросортировочный комплекс «Запад». Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Площадка находится в 70 км от Новороссийска и в 110 км от Геленджика.

Точное местоположение комплекса не уточнялось, предполагается, что полигон разместят в Крымском районе. По данным Вячеслава Шапошника, Новороссийск ежегодно производит 166 тыс. т отходов, Геленджик — 75 тыс. т.

«Ровно через месяц мы заходим на Главгосэкспертизу и на главную экологическую экспертизу. Стоимость этого объекта — 6 млрд руб. инвестиций и 1 млрд руб. гранта, который предусмотрен краевым бюджетом. Предусмотрена обработка 300 тыс. т в год. Из них утилизация — 110 тыс. т, а размещение — 250 тыс. т»,— заключил министр.

Ранее «Ъ-Новороссийск сообщал, что работы по реконструкции полигона «Терра-Н» в Новороссийске ведутся с конца мая, а завершить их планируют до конца текущего года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию.

В рамках реконструкции запланированы строительство двух участков размещения отходов общей емкостью 225 тыс. т, одного участка компостирования на 70 тыс. т в год и модернизация сортировочного комплекса.