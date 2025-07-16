В 2025 году Новороссийск ожидает около 1,7 миллиона туристов

Новороссийск готовится к рекордному турсезону в 2025 году, город-герой планирует принять 1,7 млн туристов. В текущем году все 28 пляжных зон прошли необходимую подготовку и получили разрешения ГИМС МЧС, включая 16 территорий с официальными санитарно-эпидемиологическими заключениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

35 объектов санаторно-курортного комплекса Новороссийска уже готовы к приему отдыхающих. Особое внимание уделяется стратегическому партнерству между всеми городскими структурами. Такой кластерный подход позволяет максимально эффективно использовать туристический потенциал города, создавая прочную основу для устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

«Эффективная транспортная система, поддержка детско-юношеского туризма, создание качественных условий на объектах санаторно-курортного комплекса — все это залог комфорта новороссийцев и гостей города-героя. Особенно важно, что такие вопросы не остаются без внимания нашей общественности. По каждому из них в первую очередь необходимо наладить синхронность взаимодействия и организовать систему работы на многие годы вперед, чтобы жители не просто видели результат, а смогли его ощутить в полной мере»,— подчеркнул глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск назвали одним из самых недооцененных черноморских курортов.