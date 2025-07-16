В аэропорту Геленджика парковки будет стоить 300 рублей в час

Минимальная стоимость парковки в аэропорту Геленджика составит 300 руб. в час, при этом посетителям будет предоставлен 15-минутный бесплатный период ожидания. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость стоянки будет градироваться в зависимости от длительности нахождения. Два часа стоянки обойдутся автомобилистам в 500 руб, три часа - в 600 руб. Если оставить машину на сутки, то стоимость парковки составит 700 руб.

Также аэропорт предоставляет более дорогостоящие услуги, такие как стоянка на территории второй линии проезда и стоянка на территории ВИП парковки (в том числе служебной зоны).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» – имитируют как покупку, так и возврат билетов.