Реконструкцию мусорного полигона в Новороссийске завершат до конца года

Работы по реконструкции полигона «Терра-Н» в Новороссийске ведутся с конца мая, а завершить их планируют до конца текущего года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В рамках реконструкции запланированы строительство двух участков размещения отходов общей емкостью 225 тыс. т, одного участка компостирования на 70 тыс. т в год и модернизация сортировочного комплекса.

«Наших экоактивистов волнует судьба полигона, поэтому его работа должна быть выстроена максимально прозрачно и открыто. Встречи с неравнодушными новороссийцами при участии всех заинтересованных сторон продолжим. Благодарю за участие в решении важных как для Новороссийска, так и для всего региона, вопросов»,- заключил господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба в Новороссийске реконструируют и расширят подрядчики из Санкт-Петербурга: тендер стоимостью 1,1 млрд руб. выиграло ООО «Скаффолд».

Согласно документам на портале госзакупок, проект предусматривает поэтапное увеличение вместимости полигона, в том числе за счет прилегающих к муниципальному кладбищу площадей.