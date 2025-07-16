В Новороссийске в ДТП погиб 16-летний водитель мопеда

15 июля около 22:30 произошло смертельное ДТП под Новороссийском. По предварительной информации, водитель Nissan 2004 года рождения, двигаясь в сторону посёлка Абрау-Дюрсо, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом Yamaha. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За рулём мопеда был 16-летний подросток, который погиб на месте от полученных травм. Его пассажир — 32-летний мужчина — был госпитализирован с травмами в новороссийскую больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что семеро выпускников из Пшады и Архипо-Осиповки попали в пробку на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурой, перевозившей трубы, и рисковали опоздать на пересдачу ЕГЭ. После сообщений о происшествии полиция оперативно нашла школьников и пересадила их в патрульные автомобили с мигалками, чтобы вовремя доставить в пункт сдачи экзамена.