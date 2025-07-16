КТК возобновил работу нефтепровода Тенгиз – Новороссийск

9 июля 2025 года Каспийский трубопроводный консорциум провел плановую 12-часовую остановку нефтепровода Тенгиз – Новороссийск для технического обслуживания, после чего работу возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этот период специалисты выполнили комплекс работ, включая замену и ремонт магистральных шаровых кранов, обновление приводов дренажного оборудования, проверку герметичности ключевых узлов и установку ремонтных конструкций. Работы проводились на участках в Атырауской области Казахстана, а также в Астраханской области, Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях России.

КТК заранее согласовывает такие остановки с грузоотправителями и Министерством энергетики Казахстана, что позволяет минимизировать влияние на общий график транспортировки нефти. После завершения всех запланированных мероприятий работа трубопровода была восстановлена в штатном режиме.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что КТК инициировал судебные разбирательства после атаки украинских беспилотников по НПС «Кропоткинская» на Кубани. Общий ущерб оценивается в 2,7 млрд руб.

Руководитель консорциума не назвал сроки разбирательства, поскольку у компании отсутствует подобный опыт. Указанная сумма включает прямые и косвенные убытки. Сумма компенсации станет известна только к концу 2025 года, из-за процедур со страховыми компаниями.