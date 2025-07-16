В Новороссийске всю ночь устраняли утечку Троицкого водопровода

В ночь на 16 июля в Новороссийске экстренно устраняли последствия серьезной аварии на Троицком магистральном водопроводе. На ул. Сакко и Ванцетти произошел прорыв трубы диаметром 600 мм, в результате чего мощный поток воды размыл глубокий котлован. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К ликвидации аварии оперативно подключились сотрудники МУП «Водоканал» и бригада АО «АТЭК». Все необходимые материалы и техника прибыли на место к 20:00 15 июля. Как сообщил и. о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров, восстановительные работы планировалось завершить к 4:00 утра.

Однако последствия аварии оказались серьезнее ожидаемого. Из-за чрезвычайной ситуации резервуарный парк города практически опустел, что вынудило власти ввести временное ограничение подачи воды в зоны водоснабжения 7, 29, 3а, 6, 8, 21, 22, 27 и 27а с 9:00 до 17:00 16 июля.

Власти организовали подвоз воды по заявкам жителей и обещают восстановить нормальное водоснабжение после пополнения резервных хранилищ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске вдвое снизили подачу воды из-за аварии на водопроводе.