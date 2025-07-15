Главные новости за 15 июля. Сочи

Суд продлил арест исполняющего обязанности директора Многофункционального депозитарного центра в Сочи до 14 августа 2025 года. Фигурант дела подозревается в хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек.

Сочинские полицейские задержали четверых туристов из Тюмени и Кемеровской области, которые устроили драку в очереди на канатную дорогу в Красной Поляне во время дня льготного проезда. В ходе конфликта пострадала одна из девушек.

Врачи провели шестичасовую операцию по восстановлению носа девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения хаски в Сочи 26 февраля. Процесс лечения ребенка будет многоэтапным и займет значительное время.

Директором департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи стала Ирина Владимирская. Она заняла место Елены Градинарь, которая в мае этого года оставила пост.

RuStore составил рейтинг детских игр за июнь 2025 года в Сочи и Краснодарском крае. Пользователи региона традиционно отдавали предпочтение проектам с яркими персонажами и развивающими элементами.

В Краснодарском крае в суд передали уголовное дело, касающееся деятельности организованной группы. Обвиняемые, выдавая себя за специалистов в лечении варикозной болезни, обманули 1,6 тыс. граждан. Ущерб превысил 152 млн руб.

Ольга Русанова, которая приехала из Московской области с супругом и двумя сыновьями пяти и девяти лет, стала четырехмиллионным туристом в 2025 году.