Лже-флебологов осудят за хищение 152 млн рублей в Сочи и Краснодаре

В Краснодарском крае в суд передали уголовное дело, касающееся деятельности организованной группы. Обвиняемые, выдавая себя за специалистов в лечении варикозной болезни, обманули 1,6 тыс. граждан. Ущерб превысил 152 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организатор преступного сообщества вместе с подельниками создал псевдомедицинские центры в двух городах Краснодарского края. Граждан приглашали на бесплатную диагностику сосудов и консультации якобы врача-флеболога.

Сотрудники центров без медицинского образования проводили пациентам обследование на аппарате, который не может диагностировать заболевания, в том числе варикозное расширение вен. После процедуры клиентов убеждали в необходимости срочного лечения варикоза изделиями одной из фирм, не предназначенных для терапии этой болезни.

Пострадавшие также покупали по совету аферистов матрасы, повязки и подушки, оформляя кредиты непосредственно в медцентрах.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направили в суд. Организатору грозит до 20 лет лишения свободы по статьям о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Дело в отношении участников преступного сообщества следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила и направила в суд в 2021 году. Двое организаторов криминального бизнеса предстали перед судом в марте 2025 года.

Мария Удовик