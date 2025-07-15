Арест фигуранта дела о хищении 168 млн рублей из МДЦ в Сочи продлили до августа

Суд продлил арест исполняющего обязанности директора Многофункционального депозитарного центра в Сочи до 14 августа 2025 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Фигурант дела подозревается в хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка началась после того, как в отдел МВД по Центральному району Сочи обратились граждане с заявлениями о пропаже крупных сумм из арендованных ячеек в депозитарии на улице Войкова. Центр оказывает услуги по регистрации сделок с недвижимостью и хранению наличных, задействованных в этих сделках.

По версии следствия, руководитель учреждения может быть причастен к исчезновению крупных денежных средств. В январе сотрудники полиции задержали его на рабочем месте. С заявлениями о пропаже средств обратились 18 человек.

Во время следственных мероприятий правоохранительные органы обнаружили тайник в лесной местности, где хранилась часть украденных денег. Из схрона специалисты изъяли 600 тыс. долларов.

По данным местных Telegram-каналов, большинство клиентов узнали о происшествии из СМИ и начали самостоятельно приезжать в офис на улице Войкова. Представители следствия пускали их внутрь по одному. Каждый вскрывал свою ячейку в присутствии сотрудников МВД и проверял содержимое. Один из пострадавших сообщил, что «остались резинки и бумажки, денег нет».

Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере. Первоначально суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта. После нового рассмотрения срок содержания продлили до августа 2025 года. Ходатайства обвиняемого о замене меры пресечения на домашний арест или залог суд отклонил.

ООО «Многофункциональный депозитарный центр 23» зарегистрировали в Сочи в феврале 2024 года. Основной вид деятельности — консультационные услуги по вопросам финансового посредничества. Учредителем и генеральным директором числится Жанна Булдакова. С 2009 по 2012 год она возглавляла компанию «М-плит» в Вологодской области, занимавшуюся торговлей необработанными лесоматериалами. Иной информации о ее предпринимательской активности, в том числе в Сочи, не обнаружено.

Мария Удовик