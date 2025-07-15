Департамент кадровой политики мэрии Сочи возглавила Ирина Владимирская

Директором департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи стала Ирина Владимирская. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ирина Владимирская заняла место Елены Градинарь, которая в мае этого года оставила пост.

В августе 2011 года госпожа Владимирская стала заместителем главы Сочи. Тогда же она впервые возглавила департамент муниципальной службы и кадровой политики.

С марта 2017 года Ирина Владимирская замещала должность руководителя этого департамента. В феврале 2022 года ее сменила Елена Градинарь.

Ирина Владимирская родилась 12 декабря 1960 года в селе Воскресенское Максимо-Горьковского района Павлодарской области (Республика Казахстан). В 1990 году окончила Одесский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского по специальности «педагогика и психология (дошкольная)». Затем в Черноморской гуманитарной академии получила юридическое образование.

С 1978 по 1989 год Ирина Владимирская занималась педагогической деятельностью. Затем начала трудиться в управлении народного образования Сочинского горисполкома. В 1993 году награждена знаком «Отличник народного просвещения». В администрации Сочи госпожа Владимирская проработала более 20 лет.