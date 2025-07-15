В Сочи задержали четверых туристов за драку в очереди на канатную дорогу

Сочинские полицейские задержали четверых туристов из Тюмени и Кемеровской области, которые устроили драку в очереди на канатную дорогу в Красной Поляне во время дня льготного проезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на горнолыжном курорте возле подъемника. Как сообщили в региональном ведомстве, задержанные приезжие знакомы между собой, однако причины конфликта объяснить не смогли. В ходе конфликта пострадала также одна из девушек.

Драка случилась во время дня открытых дверей на канатных дорогах курорта Газпром Поляна. 12 июля здесь действовал специальный тариф — проезд по всем канатным дорогам на вершины Лаура и Альпика стоил 100 руб. вместо 2 тыс. руб.

Видео с массовым скоплением людей у канатной дороги и дракой распространилось в социальных сетях в понедельник. После этого правоохранительные органы начали розыск участников конфликта.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф или арест на 15 суток.

Мария Удовик