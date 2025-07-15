Покусанному хаски в Сочи ребенку провели операцию по восстановлению носа

Врачи провели шестичасовую операцию по восстановлению носа девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения хаски в Сочи 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца ребенка Валентина Королева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

После нападения собак ребенка перевели из краевой больницы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) с помощью санитарной авиации. Медицинские специалисты планируют провести реконструктивно-пластические операции для восстановления мягких тканей лица. Пока мальчик перенес три операции, одна из которых продолжалась 14 часов.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов сообщил, что для этой процедуры специалисты использовали материал из лобной области черепа, где была взята костная ткань, предварительно растянутая экспандером, и применена для формирования носа. Он добавил, что операция была сложной, однако прошла успешно. Господин Нарбутов также отметил, что следующий этап, который будет выполнен после реабилитации, касается восстановления губы.

Как отметил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов, процесс лечения ребенка будет многоэтапным и займет значительное время. Врач добавил, что ребенок активен, общается с родителями и имеет «боевой и позитивный настрой на выздоровление».

Господин Нарбутов отметил, что такое лечение представляет собой сложный и многоступенчатый хирургический процесс, требующий продолжительного времени, терпения и совместных усилий большой мультидисциплинарной команды.

Инцидент произошел 26 февраля, когда две собаки, вырвавшиеся с цепи в садовом товариществе Сочи, напали на девятилетнего ребенка. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинение предъявлено владельцу собак, который в ходе допроса признал свою вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных. Сочинца приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик