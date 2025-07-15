RuStore назвал самые популярные детские игры среди жителей Сочи и Кубани

RuStore составил рейтинг детских игр за июнь 2025 года в Сочи и Краснодарском крае. По данным российского магазина приложений для мобильных устройств, которые предоставили «Ъ-Сочи», пользователи региона традиционно отдавали предпочтение проектам с яркими персонажами и развивающими элементами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Первое место занял детский творческий проект Toca Boca World с 6,3% скачиваниями. Вторую позицию получила игра «Три Кота: Приключения» с результатом 5,4%. Тройку лидеров замыкает образовательное приложение Kid-E-Cats. Educational Games, набравшее 2,1% скачивания.

В топ популярных детских игр также вошла «Лева, Машинки: игры для малышей», которая получила 1,9% скачиваний. Пользователи загружали и другие проекты: «Развивающие игры для детей. 1С» и Fluvsies набрали по 2% скачивания каждая, а «Три Кота. Игры для детей» — 1,5%.

Наиболее востребованными в июне стали финансовые приложения. Пользователи продолжают активно загружать банковские программы и платежные инструменты.

На первом месте находится «СберБанк Онлайн» с долей 5,3%, что несколько ниже показателя за май, составившего 5,6%. Вторую позицию занял «Т-Банк», который увеличил свою долю с 3,5% до 3,6%. В числе лидеров также находятся «ВТБ Онлайн» с долей 2,3% и «Альфа-Банк» с 2,2% — оба приложения продемонстрировали небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

Приложение Mir Pay показало стабильные результаты с долей 1,8%. В то же время приложение «Авито услуги, авто, работа» значительно утратило свои позиции: в июне его доля составила 1,0%, в то время как в мае она была на уровне 3,2%.

«Российские сервисы продолжают уверенно сохранять свои позиции среди сочинцев — от финансовых приложений до платформ для общения и видео. Стабильные результаты в ключевых категориях свидетельствуют о том, что у пользователей уже сформировались привычки: они предпочитают проверенные и удобные сервисы, которые используют ежедневно»,— прокомментировала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Мария Удовик