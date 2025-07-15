В Сочи встретили 4-миллионного туриста

Ольга Русанова, которая приехала из Московской области с супругом и двумя сыновьями пяти и девяти лет, стала четырехмиллионным туристом в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Встреча юбилейных гостей прошла в четырехзвездочном отеле «Моне» в Адлерском районе. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко поприветствовал семью и вручил подарки с памятным сертификатом.

На курорте единовременно находятся около 180 тыс. человек. Средняя загрузка санаториев и гостиниц по городу составляет 86,3%. По прогнозам, к августу показатель увеличится, судя по бронированиям.

С началом июля в городе установилась стабильная теплая погода, что способствовало увеличению числа отдыхающих, особенно на пляжах. В связи с этим администрация усилила контроль за соблюдением санитарных норм в зонах массового отдыха, а также в заведениях общественного питания и на объектах потребительского рынка.

В рамках профилактических мероприятий осуществляется многократная обработка пляжного инвентаря и контактных поверхностей антисептическими средствами в течение дня. Контроль за соблюдением санитарных требований выполняется в сотрудничестве с Роспотребнадзором. В администрации подчеркивают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной.

По информации мэрии, в летний сезон на курорте функционируют 180 пляжных территорий общей протяженностью около 41 км. Благоустроенные участки береговой линии способны одновременно разместить до 300 тыс. человек. На пляжах организовано звуковое оповещение с напоминаниями о санитарно-гигиенических нормах, а также размещены QR-коды, ведущие к видеороликам о профилактике ротавирусных инфекций.

Мария Удовик