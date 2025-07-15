Главные новости за 15 июля. Новороссийск

Геленджик вошел в топ направлений для отдыха парами в июле. На долю черноморского курорта пришлось 11% всех заявок от путешествующих вдвоем. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4470 руб.

По итогам ПМЭФ-2025 Новороссийск подписал соглашения на 115 млрд руб. По словам начальника управления инвестиций и развития предпринимательства города Елены Гордиевич, это на 25 млрд руб. больше, чем в прошлом году.

В Анапе обнаружили признаки восстановления природы после разлива мазута.

На модернизацию энергоцентра в Новороссийске направят 1 млрд руб.

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев подписал приказ о назначении Евгения Терлянского на должность начальника Новороссийской таможни. Новые обязанности он официально принял с 15 июля.

В разгар летнего сезона сотрудники пригородного зоопарка Новороссийска и местные жители объединились, чтобы помочь животным пережить высокие температуры. Для обитателей парка разработана целая система охлаждения.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска мэр Андрей Кравченко жестко отреагировал на неточности в докладе исполняющего обязанности начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Дениса Кидысюка.