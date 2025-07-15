Геленджик вошел в топ направлений для отдыха парами в июле

Сочи возглавил рейтинг наиболее востребованных направлений для отдыха в паре в июле 2025 года, следует из данных сервиса бронирования Tvil.ru. На долю черноморского курорта пришлось 11% всех заявок от путешествующих вдвоем. Средняя стоимость размещения за ночь составила 4470 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На втором месте оказался Санкт-Петербург с 9% бронирований. Провести ночь в отеле или апартаментах в северной столице обойдется в среднем в 5267 руб. Третью позицию заняла Ялта — на нее пришлось 5% заявок, средняя стоимость ночи — 4959 руб.

В число популярных направлений также вошли Геленджик и Ейск, где стоимость размещения составила 5111 и 3658 руб. за ночь соответственно. Кроме того, пары активно интересовались размещением в Москве, Феодосии, Алуште, Судаке и Евпатории.

Вячеслав Рыжков