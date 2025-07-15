Начальником Новороссийской таможни стал Евгений Терлянский

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев подписал приказ о назначении Евгения Терлянского на должность начальника Новороссийской таможни. Новые обязанности он официально принял с 15 июля, сообщает пресс-служба ФТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Терлянский

Фото: пресс-служба ФТС Евгений Терлянский

Фото: пресс-служба ФТС

Господин Терлянский служит в системе таможенных органов с 2007 года. Начинал карьеру в Волгоградской таможне, где занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела. С 2019 года возглавлял аналогичный отдел в Краснодарской таможне, а в сентябре 2020 года был назначен заместителем начальника этого подразделения.

Новороссийская таможня традиционно входит в число ключевых структур регионального уровня, обслуживающих экспортно-импортные операции через крупнейшие порты Юга России.

Вячеслав Рыжков