Новороссийский зоопарк спасает животных от аномальной жары

В разгар летнего сезона сотрудники пригородного зоопарка Новороссийска и местные жители объединились, чтобы помочь животным пережить высокие температуры. Для обитателей парка разработана целая система охлаждения, сообщили в пресс-службе контрольно-ревизионного управления Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска Фото: пресс-служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска

В вольерах страусов, альпак и гигантских черепах установлены системы автополива, подобные тем, что используют для орошения городских газонов. Камни и деревянные настилы регулярно поливают водой, создавая прохладные лежанки.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий – в зоопарке оборудованы специальные помещения с пониженной температурой, где животные могут укрыться в самые жаркие часы. Вольеры окружены тенистыми аллеями, а некоторые кустарники высажены прямо внутри вольеров, например, в вольере с фазанами.

Сейчас в зоопарке проходит сезонная стрижка альпак и овец. Хотя шерсть альпак обладает водоотталкивающими свойствами, после стрижки уход за животными становится проще – вода легче попадает на кожу, помогая эффективнее охлаждать организм.

Сотрудники зоопарка объясняют, что животные самостоятельно выбирают наиболее комфортные места во время жары. По их наблюдениям, многие обитатели предпочитают проводить время в специально оборудованных прохладных помещениях или отдыхать на увлажненных поверхностях.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике выявили незаконный контактный зоопарк в парке аттракционов.