Новороссийский зоопарк спасает животных от аномальной жары
В разгар летнего сезона сотрудники пригородного зоопарка Новороссийска и местные жители объединились, чтобы помочь животным пережить высокие температуры. Для обитателей парка разработана целая система охлаждения, сообщили в пресс-службе контрольно-ревизионного управления Новороссийска.
Фото: пресс-служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска
В вольерах страусов, альпак и гигантских черепах установлены системы автополива, подобные тем, что используют для орошения городских газонов. Камни и деревянные настилы регулярно поливают водой, создавая прохладные лежанки.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий – в зоопарке оборудованы специальные помещения с пониженной температурой, где животные могут укрыться в самые жаркие часы. Вольеры окружены тенистыми аллеями, а некоторые кустарники высажены прямо внутри вольеров, например, в вольере с фазанами.
Сейчас в зоопарке проходит сезонная стрижка альпак и овец. Хотя шерсть альпак обладает водоотталкивающими свойствами, после стрижки уход за животными становится проще – вода легче попадает на кожу, помогая эффективнее охлаждать организм.
Сотрудники зоопарка объясняют, что животные самостоятельно выбирают наиболее комфортные места во время жары. По их наблюдениям, многие обитатели предпочитают проводить время в специально оборудованных прохладных помещениях или отдыхать на увлажненных поверхностях.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике выявили незаконный контактный зоопарк в парке аттракционов.