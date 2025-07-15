В Анапе обнаружили признаки восстановления природы после разлива мазута

В Анапе зафиксированы признаки восстановления природы после разлива мазута. Исследование провели в семи точках побережья между поселками Джемете и Лермонтово, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Экспедиция Института океанологии им. Ширшова РАН изучила прибрежные донные сообщества северо-восточной части Черного моря в июне-июле. Несмотря на обнаружение свежих следов мазута в прибойной зоне, ученые отметили большое количество морских обитателей, включая крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб и моллюсков. Это указывает на постепенное восстановление экосистемы.

В ходе трех выездов на катере исследователи собрали данные о структуре донных сообществ, где важную роль играют виды-вселенцы – организмы, способные изменять биоразнообразие новых для них экосистем. Также были взяты пробы флоры, фауны и донных отложений в Таманском заливе Азовского моря и устьях рек Вулан и Шапсухо, где следов мазута не обнаружили.

Проведенные исследования помогут оценить состояние прибрежных экосистем, влияние инвазивных видов и последствия загрязнений. По словам старшего научного сотрудника института Галины Колючкиной, это важно для сохранения биоразнообразия и экологической безопасности региона.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе с 27 июня по 11 июля обнаружили единственный случай незначительных выбросов мазута. Мелкие фракции нефтепродукта убрала команда Апшеронского района.

По данным оперштаба, причиной выбросов стали водолазные работы по сбору мазута со дна моря вблизи берега. До завершения очистки морского дна на этом участке не будут демонтировать песчаный защитный вал.