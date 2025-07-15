На модернизацию энергоцентра в Новороссийске направят 1 млрд рублей

«Россети» направят 1 млрд руб. на модернизацию энергоцентра, расположенного в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новороссийске началась реконструкция подстанции 110 кВ. Она обеспечивает электроэнергией Приморский район города и его окрестности, в том числе складские комплексы торговых сетей. Проект направлен на повышение надежности энергообъекта и экономическое развитие города.

Специалисты заменят два силовых трансформатора, увеличив мощность центра втрое — с 26 МВА до 80 МВА. Также планируют модернизировать распределительное устройство 110 кВ, где внедрят современные элегазовые выключатели. На подстанции смонтируют новое комплектное распределительное устройство и общеподстанционный пункт, в котором разместят микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, цифровые комплексы связи.

Ранее завершили комплексный проект реконструкции питающих подстанций Сочи. Сумма инвестиций составила 3 млрд руб.

Алина Зорина