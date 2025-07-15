Мэр Новороссийска упрекнул чиновника за недостоверные данные в докладе

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска мэр Андрей Кравченко жестко отреагировал на неточности в докладе исполняющего обязанности начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Дениса Кидысюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

Чиновник отчитался о мерах по обеспечению порядка на набережной в курортный сезон. Он сообщил, что частные охранники патрулируют три маршрута, а полиция за отчётный период эвакуировала 65 автомобилей. Однако эти цифры вызвали у мэра сомнения.

После уточнений выяснилось, что в действительности в Новороссийске ежедневно эвакуируют 20-22 машины. Кидысюк пояснил, что назвал данные только по району ТЦ «Черноморский».

«А вы вышли докладывать не по всему городу или по всему? Присаживайтесь и объяснительную по этому поводу, по факту некачественной подготовки доклада, и почему у вас не сходятся цифры. А попозже мы с вами разберемся, вообще, на своем ли месте вы находитесь. Как это так — Вы не можете свести единые цифры с нашим управлением МВД?»,— заключил господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 22 мая в Анапе началась эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД. Работу по эвакуации осуществляет «Центр организации дорожного движения», нарушителям будет выписан штраф в 4 047 руб. Его необходимо оплатить в течение 60 дней с момента составления протокола.