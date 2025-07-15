По итогам ПМЭФ-2025 Новороссийск подписал соглашения на 115 млрд рублей

По итогам Петербургского международного экономического форума 2025 власти Новороссийска подписали 11 инвестиционных соглашений на 115 млрд руб. По словам начальника управления инвестиций и развития предпринимательства города Елены Гордиевич, это на 25 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Реализация подписанных соглашений включает в себя создание новых проектов и модернизацию существующих производственных мощностей в различных секторах экономики. В их числе агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая сфера, промышленное производство, индустрия гостеприимства и другие.

Сейчас в инвестиционный портфель города входит 35 проектов на 302,8 млрд руб. По данным мэрии, это обеспечит 9 тыс. новых рабочих мест.

Алина Зорина