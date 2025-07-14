По всей строгости протестов
Специальным решением суда Константина Струкова изолировали от казенного «Южуралзолота»
Как стало известно “Ъ”, по заявлению Генпрокуратуры суд отстранил заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова от должности президента ООО УК ЮГК (управляющая компания «Южуралзолота»). По данным МВД и ФСБ, Константин Струков, активы которого были признаны коррупционными и обращены в доход государства, готовил протестные акции, чтобы оказать давление как на надзорный орган, так и на свидетелей, выступивших против него.
Константин Струков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
14 июля Советский райсуд Челябинска рассмотрел заявление Генпрокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер к Константину Струкову и директору по безопасности ООО УК ЮГК Константину Якимчуку. Напомним, что 11 июля судом был удовлетворен иск надзорного ведомства, в соответствии с которым все бизнес-активы депутата, прежде всего ЮГК, обращены в доход государства, как имеющие коррупционное происхождение.
ЮГК занимает четвертое место в России по объему производства золота (450 тыс. унций в год), осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Республики Хакасия. Ее капитализация превышает 222 млрд руб., ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., а валовая прибыль — 34 млрд руб.
Было установлено, что контроль над активами Константин Струков получил благодаря занимаемой в региональном парламенте должности, а также связям в высших органах региональной власти.
Однако, несмотря на то что решение было направлено на немедленное исполнение, говорится в заявлении надзорного ведомства, операционный контроль над компаниями ЮГК Росимуществом не установлен.
В свою очередь, Константин Струков и Константин Якимчук, по данным региональных МВД и ФСБ, используя свое должностное положение, планируют организовать и провести на территории Челябинской области несанкционированные публичные мероприятия «протестного характера» и привлечь к ним трудовой коллектив холдинга. При этом, по данным силовиков, планируется использовать «наглядную агитацию экстремистского толка», а также совершить «блокирование транспортных коммуникаций». Целью этих действий было названо противодействие обращению в доход государства ЮГК и других активов Константина Струкова.
Кроме того, правоохранители установили, что Константин Струков и Константин Якимчук «оказывают неправомерное воздействие» на ответчиков, свидетелей и иных участников процесса с тем, чтобы они изменили свои показания по делу, а также «другим образом препятствуют фактическому исполнению судебного решения». Ранее к материалам дела по прокурорскому иску были приобщены копии предостережений о недопустимости нарушения закона, выданных ряду лиц, причастных к организации незаконных мероприятий по указанию Константина Струкова и Константина Якимчука, которые обжаловать никто не стал.
Рассмотрев обращение Генпрокуратуры, суд отстранил Константина Струкова и Константина Якимчука от занимаемых должностей.
И. о. президента ООО УК ЮГК назначена вице-президент компании Лариса Ивлеева. Экс-руководителям ООО запрещено занимать в органах управления как этой компании, так и других бизнес-структур депутата какие-либо должности. Отдельно им запрещено оказывать «какое-либо воздействие на работников и органы управления» конфискованных активов. Также наложен запрет на их общение с рядом номинальных руководителей компаний, в том числе Сергеем Евтеевым, давших в суде показания в пользу истца в лице Генпрокуратуры.
В свою очередь, предприятия холдинга, обращенные в доход государства, согласно определению суда, должны обеспечить доступ представителей Росимущества ко всей документации предприятий и «управленческому процессу». Как и решение об изъятии активов, новое определение должно быть исполнено немедленно.
Представители ЮГК и Константина Струкова судебное решение не комментировали.