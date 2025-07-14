Главные новости за 14 июля. Воронеж, Тамбов, Липецк, Курск

В Воронеже для БСМП №8 хотят построить корпус за 857 млн рублей.

В Советский райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

В «ближайшее время» глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку.

За три месяца 2025 года микрофинансовые организации (МФО) Липецкой области заключили 988 договоров на общую сумму почти 187 млн руб.

Врио советника губернатора Курской области стал член общественной палаты.

Бюджет Воронежской области на 2024 год исполнен с профицитом более, чем в 1 млрд.

Черноземью выделят из федбюджета 269 млн на создание модульных гостиниц.

Сбербанк и ВТБ откроют Курской области кредитные линии на 3 млрд рублей.

В Тамбовской области перезапускают яблоневое хозяйство «Сады Мичурина».

В ходе разминирования в Курской области погиб сотрудник МЧС.