Экс-депутат воронежской облдумы просит выпустить его на свободу

В Советский райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, заседание по его рассмотрению назначено на 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Почивалов (справа) на заседании воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Почивалов (справа) на заседании воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Воронежа в середине 2024 года признал Сергея Почивалова виновным в одном эпизоде мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах — в особо крупном (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено пять лет колонии. По результату рассмотрения его апелляционной жалобы в конце прошлого года срок был сокращен до трех лет.

Вместе с Сергеем Почиваловым на скамье подсудимых был предприниматель Александр Чуб. Как установил суд, в 2019 году подсудимые через подконтрольное ООО «Спарк инвест» поставили городским властям более дешевый песок по муниципальному контракту, нанеся ущерб в 11 млн руб. Кроме того, Почивалов был признан виновным в предоставлении в департамент (ныне — министерство) аграрной политики региона подложных документов, по которым получил субсидию в размере 441 тыс. руб. для ООО «Рыбхоз Березовский».

Сергея Почивалова задержали в феврале 2021 года, когда он уже не был депутатом облдумы, в которую избирался с начала 2000-х, но все еще являлся членом «Единой России». После этого его исключили из партии. По данным «Ъ-Черноземье», сейчас он отбывает наказание в ИК-2.

Сергей Толмачев