Черноземью выделят из федбюджета 269 млн на создание модульных гостиниц

Регионы Черноземья в течение трех лет получат в общей сложности более 269,4 млн руб. из федерального бюджета на поддержку инвестпроектов по созданию модульных средств размещения туристов. Распоряжение о распределении средств между регионами подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Больше всего средств выделят под проекты в Липецкой области, общая сумма составит 233,5 млн руб. Из них 16,9 млн руб. направят в 2025 году, 122,8 млн — в 2026-м, 93,7 млн — в 2027-м.

В Белгородской области в этом году субсидировать проекты не планируется, 9 млн руб. будет выделено в следующем году, 13,9 — в 2027-м.

В Воронежской области субсидирование запланировано на этот год в размере 13,1 млн руб. В Курской, Тамбовской и Орловской областях выделение средств не предусмотрено.

Всего 55 субъектам на инвестиционные проекты, отобранные по результатам конкурса Минэкономразвития, будет направлено 15 млрд руб. Средства выделяются в рамках федеральной программы «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящей в нацпроект «Туризм и гостеприимство». Минэкономразвития должно обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения.

В июне стало известно, что липецкий проект по созданию туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений» за 5 млрд руб. потребовал заемных средств. Его реализует совладелица местной аграрной ГК «Трио» и сестра экс-мэра Липецка Евгении Уваркиной — Елена Латышева.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова