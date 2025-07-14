В ходе разминирования в Курской области погиб сотрудник МЧС

14 июля при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования в Курской области погиб 27-летний сотрудник МЧС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Погибший был мастером-спасателем специализированного отряда, еще один взрывотехник, который также находился на месте, получил ранения. В тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение.

На прошлой неделе в Курске погиб пятилетний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на городской пляж.

Ульяна Ларионова