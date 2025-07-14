В Липецкой области за три месяца выдали почти 190 млн рублей микрозаймов
За три месяца 2025 года микрофинансовые организации (МФО) Липецкой области заключили 988 договоров на общую сумму почти 187 млн руб. В основном заемные средства использовались для приобретения товаров на маркетплейсах и в торговых точках. Об этом сообщили в липецком отделении Центробанка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметила представитель отделения Оксана Щеглова, рост микрофинансового рынка замедлился. Это связано с ужесточением макропруденциальных лимитов для закредитованных заемщиков. Оно предполагает количественные ограничения на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Для уменьшения закредитованности граждан в МФО Центробанк планирует ввести новые меры. Так, в планах ограничить количество одновременно действующих «дорогих» займов у человека. На первом этапе будет применяться норма «два займа в руки», на втором — «один заем в руки». Кроме того, предлагается ввести период охлаждения между погашением старого и получением нового займа и снизить размер допустимой переплаты по займу с нынешних 130% до 100%.