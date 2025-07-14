Бюджет Воронежской области на 2024 год исполнен с профицитом более, чем в 1 млрд

Профицит бюджета Воронежской области на 2024 год превысил 1,1 млрд руб. Это следует из принятого региональным парламентом закона об исполнении главного финансового документа области.

Доходная часть прошлогоднего бюджета составила 202,3 млрд руб. 167,4 млрд из них — собственные доходы региона.

Расходы достигли 201,2 млрд руб. 62,7%, или более 126 млрд руб. из них потребовала социальная сфера. 21,4 млрд руб., в том числе 9,1 млрд федеральных и 12,3 млрд собственных средств, было направлено на исполнение национальных проектов.

13 млрд руб. ушло на повышение зарплаты бюджетников — в результате она на 18% превысила уровень 2023 года. Расходы на здравоохранение составили 66,1 млрд руб., на 8,1 млрд превысив прошлогодний уровень. 59,6 млрд руб. было израсходовано на статьи, связанные с образованием.

На социальную политику в прошлом году было потрачено 30 млрд руб. — на 3 млрд больше, чем в 2023-м. Повышение связано с расходами на софинансирование ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, поддержку участников СВО и их семей, покупку жилья для детей-сирот, льготы многодетным семьям.

19,3 млрд руб. израсходовано на социальную поддержку населения — это на 6,4% больше показателя 2023 года. Средства были потрачены на 104 вида выплат.

За 4,2 млрд руб. отремонтировали 203 объекта социальной сферы. 44,9% этих денег пошло на восстановление учреждений сферы образования, 21,9% — здравоохранения, 13% — культуры, 6% — социальной защиты.

Бюджет развития региона составил 54,9 млрд руб. — за последние три года вложения выросли в 1,5 раза. Исполнение дорожного фонда — 27,9 млрд руб., 13,3 млрд из них ушло муниципалитетам.

Адресная инвестиционная программа потребовала 20 млрд руб., в том числе 14,2 млрд составили расходы на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы: в прошлом году были введены в эксплуатацию 89 из них.

Треть всех расходов составили межбюджетные трансферты: на поддержку муниципалитетов было израсходовано 75,6 млрд руб. — на 6,7 млрд больше прошлогоднего показателя.

Между тем в большинстве регионов Черноземья за минувшие два года доходы и расходы с учетом инфляции не выросли, а в пострадавших от боевых действий областях даже сократились.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь