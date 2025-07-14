В Воронеже для БСМП №8 хотят построить корпус за 857 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства административно-поликлинического корпуса для инфекционного медцентра БСМП №8 в областном центре. Начальная цена контракта составляет 857,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируется выделить в 2027 году.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию и выполнить строительно-монтажные работы на улице Ростовской, 90 в Левобережном районе. Исполнить обязательства контракта необходимо в восемь этапов до 1 октября 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

По условиям закупки, на территории БСМП №8 должны появиться двухэтажное кирпичное здание административно-поликлинического корпуса Г-образной формы и одноэтажное здание лабораторно-складского корпуса П-образной формы, также выполненное из кирпича. Между ними необходимо обустроить переходную галерею, а рядом — стоянку на два автомобиля боксового типа, КПП.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 июля, итоги планируется подвести 31 июля.

В начале июля стало известно, что никто не захотел ремонтировать корпус офтальмологической больницы в Воронеж за 85 млн руб.

Алина Морозова