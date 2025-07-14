В Тамбовской области перезапускают яблоневое хозяйство «Сады Мичурина»

Некогда крупный, но последние несколько лет находившийся в процедуре банкротства тамбовский производитель яблок ООО «Сады Мичурина» перешел под прямое управление властями. Об этом сообщил на планерке у врио губернатора Евгения Первышова гендиректор АО «Корпорация развития Тамбовской области» (управляет бизнес-активами региона) Максим Сеструхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сейчас "Сады Мичурина" вернулись под управление "Корпорацией развития". Она выступает управляющей компанией общества. Достигнуто соглашение о реструктуризации долгов. Проведены в полном объеме все полевые работы, сейчас они продолжаются. Проведено расширение путем обрезки старых садов. На сегодняшний день 34 га интенсивного сада в полном объеме задействованы, введены в оборот. Капельный полив работает. Необходимые обработки, протравка проведены, ждем урожай»,— рассказал господин Сеструхин. По его данным, всего в хозяйстве восстановили 117 га садов. Также агропредприятие засеяло подсолнечник на 275 га полей.

В 2022 году сообщалось, что белгородское ООО «Корочанский плодопитомник» Виктора Городова, представители которого ранее хотели приобрести активы «Садов Мичурина», начинало скупать права требования кредиторов к банкротившейся компании. В августе 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство про делу о банкротстве «Садов Мичурина».

Господин Сеструхин уточнил «Ъ-Черноземье», что перспективным инвестором является не «Корочанский плодопитомник», но воздержался от комментариев о текущем интересанте. «Это не та компания. Мы сейчас взаимодействуем с новым инвестором, готовимся к встрече в Москве, ведется работа в том числе на федеральном уровне. Но до подписания первых соглашений раскрыть название компании не готов»,— сказал господин Сеструхин

«Сейчас идет непосредственно очень плотная работа с инвестором для того, чтобы "Сады Мичурина" вновь вошли в оборот, стали знаковым проектом для региона, прорабатывается механизм расчистки и вовлечения в сельхозоборот залесенных участков на территории садов. Достаточно большая площадь, порядка 190 га, заросших многолетним лесом. Практика вовлечения таких участков в оборот есть в соседних регионах. Сейчас изучаем опыт Владимирской области»,— рассказал господин Сеструхин.

ООО «Сады Мичурина» было создано в 2016 году на базе кооператива «Зеленый гай». В 2019 году юрлицо было выставлено на продажу. Как раз тогда о намерении приобрести предприятие заявляло ООО «Корочанский плодопитомник». Торги были отменены, а господин Городов и его структуры стали участвовать в многолетних судебных разбирательствах, затрагивающих «Сады Мичурина» и «Зеленый гай». По данным Rusprofile, ООО на 99,99% принадлежит областном бюджетному учреждению «Тамбовская управляющая компания», менее 0,01% — у АО «Корпорация развития Тамбовской области», менее 0,01% — у Алиакбяра Багдашкина, экс-председателя кооператива «Зеленый гай»

Подробнее о попытках отсудить имущество у «Садов Мичурина» — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников