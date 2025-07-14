Сбербанк и ВТБ откроют Курской области кредитные линии на 3 млрд рублей

ПАО «Сбербанк России» получило контракты на открытие комитету финансов администрации Курска двух кредитных линий с лимитом в 500 млн руб. каждая. ПАО Банк «ВТБ» исполнит контракт на открытие кредитной линии на 2 млрд руб. министерству финансов и бюджетного контроля Курской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба банка были единственными участниками аукционов и не стали снижать начальные цены подрядов: со Сбербанком заключили контракты на 103 млн и 111 млн руб. соответственно, с ВТБ — на 980 млн.

Срок действия кредитных линий для властей Курска — один год, для властей региона — два года. В случае первого заема для властей Курска процентная ставка будет плавающей (сумма ключевой ставки Центробанка и надбавки в 5,33%), второго — фиксированная (24,97%). Процентная ставка кредитной линии для властей региона также плавающая (сумма ключевой ставки ЦБ и надбавки в 3,5%).

На прошлой неделе ООО «РКС-Тамбов» объявило аукцион на открытие ему кредитной линии с лимитом в 300 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля.

Кабира Гасанова