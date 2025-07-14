ФАС оштрафовала Т-банк за рекламу о бесплатном снятии наличных

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей телерекламу Т-Банка. Кредитную организацию оштрафовали.

«Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени»,— говорится в пресс-релизе ФАС.

Видеоролик мог вводить потребителей в заблуждение, подчеркнули в ФАС. Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства и предписало банку прекратить распространение ролика.

В последний раз ФАС выявляла нарушения в рекламе Т-банка в июне. Ролик на радио был посвящен переводам, однако в нем не были упомянуты ограничения по суммам переводов в другие банки и наличие комиссии при превышении лимита.