ФАС завела дело на Т-Банк из-за рекламы на радио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Т-Банка из-за предполагаемого нарушения закона «О рекламе». Поводом стал выход на радио рекламного ролика, в котором, по мнению ФАС, отсутствовала часть важной для потребителя информации.

Согласно предварительному заключению антимонопольной службы, реклама банка содержала «привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений». В то же время в ролике не были упомянуты ограничения по суммам переводов в другие банки и наличие комиссии при превышении лимита. Отсутствие «части существенной информации» не позволяло гражданам получить данные о финансовой услуге, необходимые для осознанного выбора, считает ФАС.

Действия банка содержат признаки нарушения законодательства, в случае доказательства вины к кредитной организации будут применены меры административного воздействия, подчеркнули в службе.