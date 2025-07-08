Евгений Превышов обеспокоен отъездом тамбовчан на заработки

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании 8 июля сообщил, что 151 тыс. зарегистрированных в регионе жителей фактически работают за его пределами. Об этом господин Первышов сказал, комментируя новость о высокой позиции региона в федеральном рейтинге качества работы исполнительной власти в сфере промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«151 тыс. жителей работает в других субъектах. Это значит, что они не нашли себя в Тамбовской области, не нашли здесь работы. Платят НДФЛ в других регионах»,— сказал господин Первышов. Он опирался на статистику Федеральной налоговой службы

Врио губернатора заключил, что «лучшим рейтингом» для правительства региона станет ситуация, «когда ФНС сообщит, что количество жителей Тамбовской области, которые работают в других регионах, сокращается».

Евгений Первышов имел в виду результаты рейтинга эффективности органов власти субъектов РФ в сфере промышленности. Они были озвучены накануне на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Тамбовская область заняла в ранжировании десятое место по РФ, и первое в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Накануне стало известно, что сенатором от исполнительной Тамбовской области после губернаторских выборов может стать Алексей Кондратьев, ветеран специальной военной операции, как и господин Первышов. Сейчас господин Кондратьев представляет в Совете федерации Курскую область, но, по данным «Ъ», может сменить регион, от которого будет делегирован в верхнюю палату.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников