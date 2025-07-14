Трамп надеется на урегулирование ситуации в Газе в течение недели

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ситуация в секторе Газа будет урегулирована в течение недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Переговоры по Газе ведутся… Посмотрим, что произойдет»,— сказал он журналистам.

2 июля Дональд Трамп заявил, что США согласовали с Израилем план прекращения огня в секторе Газа, включающий освобождение заложников «Хамасом», частичный вывод израильских войск и увеличение гуманитарной помощи, сообщило Asossiated Press.

6 июля “Хамас” и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. 8 июля представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари уточнил, что переговоры еще не начались, а посредники консультируются с обеими сторонами для решения разногласий и подготовки рамок обсуждений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев поворачивается к Газе».