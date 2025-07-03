Лев поворачивается к Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает склонить радикальную группировку «Хамас» к сделке до своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланированной в Белом доме на 7 июля. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) интенсифицировала удары по сектору Газа в рамках новой операции, которая получила название «Лев поднимается». Тем временем в израильских СМИ появились подробности финального проекта соглашения, который был одобрен израильской стороной и передан «Хамасу». Он предполагает освобождение израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, в пять этапов, а также отвод военных ЦАХАЛа к пограничным районам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Правительство Биньямина Нетаньяху прилагает значительные усилия, чтобы радикальная группировка «Хамас» согласилась на сделку по сектору Газа до 7 июля, когда израильский премьер должен будет встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме, проинформировали источники нескольких израильских телеканалов. Из сообщений следует, что власти еврейского государства уже 4 июля ожидают от палестинского движения, все еще действующего в секторе Газа, четкого ответа по поводу финальной версии договоренностей.

Израильские СМИ раскрыли детали последнего проекта соглашения. Оно предполагает, что 60-дневное прекращение огня в секторе Газа будет поделено на пять этапов, на каждом из которых Израилю будут группами возвращать захваченных во время «черной субботы» 7 октября заложников и тела погибших.

При этом «Хамас» должен взять на себя обязательство не превращать передачу узников Международному комитету Красного Креста в унизительную театрализованную церемонию, как это происходило на предыдущих этапах гуманитарного обмена. Тогда «Хамас» выводил изможденных людей перед толпой местных жителей и заставлял их говорить «слова благодарности» боевикам, а гробы с телами погибших узников выставлялись на уличную сцену, украшенную уничижительными надписями.

Согласно проекту сделки, Израиль расширит гуманитарную помощь гражданскому населению Газы в достаточных объемах и при участии ООН. Сейчас этот процесс делегирован американским подрядчикам, которые работают на раздаточных пунктах под надзором ЦАХАЛа.

Что касается израильских военных, то в первый день «режима тишины» еврейское государство должно начать вывод частей ЦАХАЛа из северных районов Газы. На втором этапе Израиль приступит к сокращению военного присутствия на юге.

А в рамках самой последней, пятой фазы соглашения Израиль и «Хамас» должны будут договориться об устойчивом мире. Если компромисса о завершении войны не удастся достичь за это время, то переговоры продолжатся и после 60-дневного срока, а стороны обязуются не возобновлять в это время взаимные обстрелы, отмечает израильский 12-й канал.

По оценкам издания Israel Hayom, самый существенный сдвиг в текущей переговорной позиции Израиля — это его согласие на полный отвод частей ЦАХАЛа к границе. Единственным исключением будет сохранение позиций военных в «коридоре Мораг» — специально созданной 12 апреля транспортной линии, которая отсекает южный город Рафах, находящийся вблизи египетской границы, от остальной части палестинского анклава.

Когда 2 июля «Хамас» получил через посредников проект соглашения, Израиль приступил к реализации своей излюбленной тактики — «переговоры под огнем». Так, в среду ЦАХАЛ объявил об усилении боевых действий против «Хамаса» в рамках новой фазы рейдов в Газе. Она получила название «Лев поднимается» — с отсылкой к стиху из библейской Книги Чисел: «Народ, как львица, встает и, как лев, поднимается». Ранее эта цитата из Писания легла в основу названия операции «Народ как лев», в рамках которой с 13 по 25 июня Израиль нанес массированные удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана.

В рамках текущей военной кампании ЦАХАЛ нарастил удары по Газе до масштабов, не наблюдавшихся в течение нескольких месяцев, заявил 3 июля телерадиокомпании Kan высокопоставленный израильский офицер. Сейчас, по его словам, пять дивизий ЦАХАЛа, дислоцированных в Газе, должны завершить свои боевые миссии. В списке пока не выполненных целей — ввод войск в город Бейт-Ханун, а также город Газа.

Израиль обеспокоен тем, что у «Хамаса» остается на территории сектора две боеспособных бригады, а также возможность самостоятельно производить взрывчатку, пояснил собеседник Kan.

«"Хамаса" не будет, Хамасстану (полугосударственному образованию под контролем боевиков.— “Ъ”) не бывать,— заявил господин Нетаньяху 2 июля.—– Мы не вернемся к этому. Все кончено. Мы освободим всех наших заложников».

То, что конфликт в секторе Газа близок к логическому завершению, чувствуют и арабские страны, выступавшие посредниками на переговорах о прекращении огня. Как сообщила 3 июля газета The Times, Катар, на территории которого с 2012 года действует офис политического бюро «Хамаса», приказал высокопоставленным функционерам группировки сдать личное оружие. Инициатива выглядит как попытка надавить на политических лидеров «Хамаса», которые участвуют в переговорах о прекращении огня. Но многое будет зависеть и от воли вооруженного крыла «Хамаса», которое сыграло ведущую роль в резне 7 октября — трагедии, ставшей спусковым крючком 20-месячной войны.

Нил Кербелов