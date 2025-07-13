Главные новости за неделю 7 – 13 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Смоленском кладбище похоронили экс-главу Минтранса РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. На траурной церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По предварительным данным, чиновник покончил с собой.

Три беспилотных летательных аппарата ликвидировали в небе над Ленинградской областью. Об этом рано утром 7 июля сообщили в пресс-службе Минобороны России. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко уточнил, что БПЛА были сбиты в Лужском районе. Их атаку удалось предотвратить за счет средств РЭБ. Жертв и разрушений нет, отметил господин Дрозденко.

В Пулково пообещали после завершения технических работ вернуть бесплатный доступ в курительную комнату. Недавно петербургский аэропорт ввел плату за вход в специальное помещение в размере 500 рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на заседании в субботу, 12 июля, вынес постановление об избрании меры пресечения фигурантам дела о взятках в УМВД Всеволожского района Ленинградской области. Всех семерых обвиняемых отправили под стражу

«Жилой дом с башней» на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы, где в детстве с родителями жил лидер группы «Кино» Виктор Цой, признали памятником регионального значения. Решение принял КГИОП.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов и оказать всяческую поддержку. Город станет одним из заказчиков исторических и патриотических картин.

Утром 11 июля в петербургском аэропорту Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил жителей региона о возможной атаке БПЛА около семи часов утра. Из-за плана «Ковер» в Пулково задержали более 40 рейсов на вылет.

Компания «Воздушные Ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта Пулково, потеряла 50-55 млн рублей из-за коллапса, случившегося 4-7 июля в связи с атакой беспилотников.

Художественный руководитель Михайловского театра и гендиректор МХАТ Владимир Кехман, который является фигурантом уголовного дела о растрате, приехал в Петербург утром 12 июля.

Общество с ограниченной ответственностью «СКА Арена», управляющее одноименным ледовым дворцом на проспекте Юрия Гагарина, подало заявки на регистрацию двух товарных знаков. На них красная звезда и нынешнее название стадиона на кириллице и латинице.