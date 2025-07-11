В Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Утром 11 июля в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 7:37 сообщил представитель Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил жителей региона о возможной атаке БПЛА около семи часов утра. Политик добавил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последний раз Пулково закрывали на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные. Из-за атак БПЛА в городе и 47-м регионе отключали мобильную связь и интернет, аэропорт в связи с этим потерял 50-55 млн рублей.

Андрей Маркелов