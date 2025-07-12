Суд отправил под стражу фигурантов дела о взятках в УМВД Всеволожского района

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на заседании в субботу, 12 июля, вынес постановления об избрании меры пресечения фигурантам дела о взятках в УМВД Всеволожского района Ленинградской области. Всех семерых обвиняемых отправили под сражу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, начальник 128-го отдела полиции районного УМВД, подполковник Сергей Коротков обвиняется в получении взяток на сумму не менее 3,7 млн рублей — он проходит по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), начальник 87-го отдела, полковник Роман Камерзанов — на сумму 150 тыс. руб. (обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ), глава 97-го отдела Алексей Перемибеда — на 315 тыс. руб. (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Все трое, по версии следствия, получали взятки от коммерсантов, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность на территории Ленобласти. Фигурирующие в деле эпизоды датируются 2018-2025 годами.

Еще один фигурант — Вусал Оруджов — проходит по делу как предполагаемый посредник (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), через которого полицейским начальникам могли передаваться денежные средства. Бизнесменам — Ибадату Исмаилову, Асифу Аллахвердиеву и Арастуну Талыбову, в свою очередь, вменяется дача взятки полицейским через посредника и лично за незаконное бездействие и общее покровительство.

В ходе судебного заседания обвиняемые просили меру, не связанную со стражей. Оруджов утверждал, что «был неграмотным, глупым и готов нести любое наказание», бизнесмены заявили, что передавали деньги последнему, но сотрудников полиции никогда даже в глаза не видели, а сами правоохранители — что их оклеветали. Единственным, кто признал вину, оказался Талыбов.

Суд внял доводам следствия и поддержал его ходатайство, отправив всех фигурантов в СИЗО на срок до 9 сентября.

Прежде «Ъ-СПб» писал об аресте начальника 43-го отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки в размере 17 млн рублей. Меру пресечения в виде стражи ему накануне избрал Октябрьский районный суд Петербурга.

Андрей Цедрик