«СКА Арена» подала заявку на товарный знак после отказа СКА выступать на площадке

Общество с ограниченной ответственностью «СКА Арена», управляющее одноименным ледовым дворцом на проспекте Юрия Гагарина, подало заявки на регистрацию двух товарных знаков. На них красная звезда и нынешнее название стадиона на кириллице и латинице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация о заявках появилась 13 июля, однако сама она датирована 4 июля. Это случилось после того, как СКА отказался играть на арене в связи с закрытием станции метро «Парк Победы» на длительную реконструкцию.

В итоге сезон 2025/2026 армейцы проведут в Ледовом дворце у станции метро «Проспект Большевиков». Однако «СКА Арена» пустовать не будет, площадкой воспользуется китайский «Куньлунь», который ранее выступал на стадионе в подмосковных Мытищах.

Примечательно, что «СКА Арена» является крупнейшей ледовой площадкой в Европе, она способна вместить 21,5 тыс. зрителей. «Куньлунь» же одна из самых непосещаемых команд в КХЛ. На игры команды в Шанхае приходили чуть больше двух тысяч человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцы в последнюю неделю взорвали трансферный рынок. Подробнее читайте в материале «СКА объявил имена новичков».

Андрей Маркелов