В Пулково решили вернуть бесплатный доступ в курилку «по многочисленным просьбам»

В Пулково пообещали с 00:00 после завершения технических работ вернуть бесплатный доступ в курительную комнату. Недавно петербургский аэропорт ввел плату за вход в специальное помещения, а 7 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и вовсе заявили, что оно закрылось, не справившись с наплывом посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулково решили вернуть бесплатный доступ в курительную комнату на фоне сложной транспортной ситуации в аэропорту

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ В Пулково решили вернуть бесплатный доступ в курительную комнату на фоне сложной транспортной ситуации в аэропорту

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным»,— сообщили поздно вечером в понедельник в ВВСС. Там добавили, что помещение рассчитано на единовременное посещение шести человек и попросили соблюдать порядок.

В начале июля воздушная гавань установила ценник в 500 рублей за вход в зону для перекуров, что вызвало волну негодования не только среди пассажиров и горожан, но и законодателей.

Так, депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в разговоре с «Ъ-СПб» отметил, что будет добиваться увольнения автора идеи сделать курилку платной, а саму ситуацию назвал «позорной историей». Особенно на фоне транспортного коллапса, подчеркнул парламентарий.

В пресс-службе аэропорта не уточнили, является ли их решение временной мерой или же они вовсе собираются отказаться от платы за посещение комнаты для курильщиков, как и было прежде. В самом Пулково ранее объяснили установку такого прайса большими расходами на уборку и обслуживание помещения.

Андрей Кучеров