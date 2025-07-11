На Смоленском кладбище похоронили экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта

В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

На траурной церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, глава Республики Алтай и экс-сенатор Андрей Турчак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бизнес-омбудсмен Валерий Калугин, депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков и другие.

Напомним, что накануне с Романом Старовойтом простились в Центральной клинической больнице в Москве.

Подробнее о церемонии прощания — в материале «Ъ» «Старался просто быть нормальным человеком…».

Андрей Цедрик, Андрей Кучеров