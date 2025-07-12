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Находящийся под обязательством о явке Владимир Кехман приехал в Петербург

Художественный руководитель Михайловского театра и гендиректор МХАТ Владимир Кехман, который является фигурантом уголовного дела о растрате, приехал в Петербург утром 12 июля, сообщает 78.ru. Он сразу направился на Божественную литургию в Петропавловский собор.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 9 июля в московской квартире Кехмана прошли обыски. Вскоре бизнесмена и культурного деятеля доставили в Следственный комитет по делу о растрате.

Худруку Михайловского театра вменяют превышение сметы по трем договорам подряда. Деньги должны были быть потрачены на реконструкцию сцены МХАТ. После допроса Кехмана отпустили под подписку о невыезде.

Андрей Маркелов

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